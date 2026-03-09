Maxi selezione nella sanità | l' Asl Caserta cerca 130 infermieri

L’Asl Caserta ha annunciato un avviso pubblico per assumere 130 infermieri a tempo determinato. Le assunzioni riguarderanno diverse strutture e macrostrutture dell’azienda sanitaria presenti sul territorio provinciale. La selezione è rivolta a professionisti del settore che intendano lavorare nelle varie strutture sanitarie dell’area. La procedura di candidatura è già aperta e disponibile per i candidati interessati.

La Asl Caserta ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di 130 infermieri a tempo determinato da destinare alle strutture e macrostrutture dell’azienda sanitaria sul territorio provinciale. Il bando, approvato con deliberazione del 20 febbraio 2026, prevede contratti di lavoro subordinato della durata di otto mesi, eventualmente rinnovabili. Si tratta di una procedura selettiva per soli titoli, finalizzata a rafforzare temporaneamente gli organici sanitari e garantire una maggiore copertura assistenziale nei presidi dell’azienda sanitaria. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (pubblicato il 2 marzo). 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Multinazionale cerca personale: il 29 gennaio la selezione nella sede di Porta Futuro Bari Pordenone senza infermieri: "Fedriga e Riccardi inadeguati nella gestione della sanità pubblica"L’accordo raggiunto tra Uil, Nursind e la direzione dell’Asfo per bloccare l'aumento dei posto letto in Medicina non è bastato a spegnere le... Una raccolta di contenuti su Asl Caserta Campania. De Luca a testa bassa per cambiare la sanità: Dai tagli, ai servizi. Primo atto, sette commissari alle Asl. E oggi l’annuncio della chiusura dell’Agenzia ...In una conferenza stampa il governatore illustra il suo piano per una svolta della sanità regionale. Dopo le nomine dei sette commissari alle Asl annunciate ieri arriva la cancellazione dell’Arsan ... quotidianosanita.it Le ferite della sanità. Asl, servono 110 milioni per chiudere in pareggioFirenze, 12 febbraio 2026 – Un numero a nove cifre. Ben 350 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra necessaria a curare le ferite della sanità toscana. I conti delle Asl sono finiti sotto la lente ... lanazione.it