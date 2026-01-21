Cisl Cup Asl Tse Arezzo | sciopero e presidio al San Donato

Oggi ad Arezzo, davanti al presidio del San Donato, si è svolto uno sciopero dei lavoratori dei Cup della Asl Toscana sud est. La protesta ha visto una partecipazione compatta e determinata, con decine di persone che hanno deciso di incrociare le braccia per esprimere le proprie istanze. L’evento si inserisce nel percorso di confronto tra i lavoratori e le istituzioni sanitarie, evidenziando le esigenze del personale coinvolto.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Un presidio partecipato, compatto, determinato. Davanti al San Donato di Arezzo questa mattina decine di lavoratrici e lavoratori dei Cup della Asl Toscana sud est hanno incrociato le braccia e fatto sentire la propria voce. Un’adesione ampia allo sciopero indetto da Filcams Cgil e Fisascat Cisl, segnale chiaro di una vertenza che non riguarda solo ore e contratti, ma dignità del lavoro, qualità dei servizi e rispetto per chi ogni giorno rappresenta il primo front office della sanità pubblica. Alla base della mobilitazione lo stallo della trattativa con Formula Servizi, azienda appaltatrice del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo Stato di agitazione al Cup della Asl TseIl 18 dicembre 2025, il Cup dell’Asl Tse Arezzo entra in stato di agitazione.

Stato di agitazione al Cup dell’Asl TSE: “I dipendenti non sono Babbi Natale, non possono regalare ore di lavoro”C’è tensione al Cup dell’Asl Toscana Sud Est, dove i dipendenti hanno proclamato uno stato di agitazione.

