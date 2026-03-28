Sanità la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni | ok del ministero della Salute

Dopo diciannove anni di deficit nel settore sanitario, la regione ha ricevuto l'autorizzazione del Ministero della Salute a uscire dal piano di rientro. La decisione consente alla regione di tornare alla gestione ordinaria del sistema sanitario locale, che aveva accumulato un disavanzo a partire dal 2007. La comunicazione ufficiale è stata confermata attraverso un comunicato del Ministero della Salute.

La Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Intesa col Ministero della Salute, si torna alla gestione ordinaria del sistema sanitario regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Regione Campania, Ministero della Salute: accolta la richiesta di uscita dal piano di rientroTempo di lettura: 2 minuti“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato... La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanità la Campania esce dal piano di... Temi più discussi: Sanità, la Campania esce dal Piano di rientro. Fico: Ora investimenti e assunzioni; Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della Salute; La Campania esce dal Piano di rientro. Arriva l’ok del Governo; Concorso OSS Campania 1274 posti: Prova orale e sede AREA 1 (Aperte le richieste di differimento). Svolta per la sanità della Campania: fine del Piano di rientro, adesso via a investimenti e assunzioniStampa La Regione Campania esce ufficialmente dal Piano di rientro sanitario, aprendo una nuova fase per la gestione della sanità pubblica. Un passaggio definito storico dal presidente Roberto Fico, ... salernonotizie.it Sanità, la Campania esce dal Piano di rientro. Fico: Ora investimenti e assunzioniEsprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall’inizio del nostro insediamento. È una ... ntr24.tv Bella la sanità pubblica, peccato solo per quei 32 mesi di attesa per una visita... e allora non resta che rivolgersi al (salatissimo) privato. Che ne pensate - facebook.com facebook "DE&I Strategy": la Asl Toscana sud est traccia la rotta per una sanità inclusiva e di eccellenza - x.com