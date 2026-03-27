La Regione Campania esce dal Piano di Rientro | un nuovo inizio per la Sanità campana

La Regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di Rientro, segnando la fine di un percorso di aggiustamenti finanziari e riforme nel settore sanitario. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo anni di interventi e misure correttive adottate per migliorare la gestione delle risorse e garantire servizi più efficienti. La notizia rappresenta un passaggio importante per il sistema sanitario della regione.

“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento.È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i cittadini, per gli operatori della sanità, il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario.La decisione adottata dal Ministero della Salute permette, infatti, all’Amministrazione di tornare a una regolare e ordinaria gestione della Sanità. Questo significa poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana Articoli correlati Regione, Fico: “Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro”“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia... Sanità, Errico (FI): “I dati Gimbe certificano che la sanità campana non va”Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania è la tredicesima regione italiana per i livelli di assistenza sanitaria: è quanto emerge dai dati 2023, gli... Approfondimenti e contenuti su Regione Campania Temi più discussi: Concorso OSS Campania 1274 posti: Prova orale e sede AREA 1 (Aperte le richieste di differimento); La Regione Campania è fuori dall’esercizio provvisorio; Fico La Campania esce dall'esercizio provvisorio, grande soddisfazione; Saggese (Regione Campania): Filiera strategica per la Campania. Fico La Campania esce dall'esercizio provvisorio, grande soddisfazioneNAPOLI (ITALPRESS) - Esprime 'grande soddisfazione' il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando con i giornalisti a Napoli, dopo ... notizie.tiscali.it Via libera del Consiglio regionale della Campania alla legge di stabilitàIl Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge di stabilità con 33 voti favorevoli e 13 contrari per il triennio 2026-2028. msn.com Investimento da quasi un milione di euro con i fondi FSC della Regione Campania #Maiori - facebook.com facebook Sangiuliano boccia il bilancio della Regione Campania x.com