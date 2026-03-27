La Regione Campania esce dal Piano di Rientro | un nuovo inizio per la Sanità campana

Da avellinotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di Rientro, segnando la fine di un percorso di aggiustamenti finanziari e riforme nel settore sanitario. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo anni di interventi e misure correttive adottate per migliorare la gestione delle risorse e garantire servizi più efficienti. La notizia rappresenta un passaggio importante per il sistema sanitario della regione.

“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall'inizio del nostro insediamento.È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i cittadini, per gli operatori della sanità, il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario.La decisione adottata dal Ministero della Salute permette, infatti, all’Amministrazione di tornare a una regolare e ordinaria gestione della Sanità. Questo significa poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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