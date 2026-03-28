Regione Petracca Pd | Dopo l’uscita dal piano di rientro un nuova fase per la sanità campana

Dopo l’annuncio dell’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro, si apre una nuova fase per il settore sanitario locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il superamento di alcune criticità gestionali e finanziarie. La notizia è stata commentata da un rappresentante del Partito Democratico, che ha sottolineato come questo passo segni un cambiamento significativo per il sistema sanitario regionale.

“L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale. Si chiude così un lungo percorso iniziato con l’uscita dal commissariamento nel 2019 e proseguito negli anni successivi attraverso un lavoro costante di risanamento e consolidamento del sistema sanitario, che oggi consente alla Campania di tornare a una gestione ordinaria, con maggiori margini di autonomia e una più ampia capacità di programmazione”. Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania. “Si tratta – spiega Petracca – di un traguardo costruito... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e... Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientroA dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario. Contenuti utili per approfondire Regione Petracca Pd Dopo l'uscita dal... Temi più discussi: Legge di stabilità regionale, Petracca (Pd): Particolare attenzione alla funicolare di Montevergine e alle aree produttive; AVELLINO, COMUNALI 2026. PD, INCONTRO A NAPOLI TRA MAURIZIO PETRACCA E PIERO DE LUCA; Campania: via libera alla Legge di Stabilità 2026; Campo largo, Alaia guida il nuovo vertice dei partiti. È pressing sul candidato. Legge di stabilità regionale, Petracca (Pd): Particolare attenzione alla funicolare di Montevergine e alle aree produttiveL’approvazione della Legge di Stabilità regionale 2026 rappresenta un passaggio importante per la Campania. Si tratta di un bilancio solido, frutto anche delle politiche di risanamento portate avanti ... irpinianews.it Di Marco (Pd) sull'ex Sama di Abbateggio: Dopo 17 anni basta alibi. La Regione stanzi 1,1 milioni per la messa in sicurezzaIl consigliere regionale chiede di mettere fine a una vicenda che si protrae orami dal 2010 senza che nulla sia stato fatto per l'ex miniera: Bisogna muoversi, rischiamo il fallimento ... ilpescara.it Ciclone Harry, stop da Roma alla legge della Regione Siciliana sugli interventi urgenti: "Pronta già deroga" https://qds.it/ciclone-harry-consiglio-ministri-legge-aiuti-regione-siciliana/ - facebook.com facebook Sanità, Decaro contro le cliniche private che portano i pugliesi fuori regione: «A loro il 60% della mobilità passiva» x.com