La Sanità del Lazio cambia orgoglio Rocca | inaugurato il nuovo Pronto soccorso del S Giovanni a Roma

La sanità nel Lazio si rinnova. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata a Roma. La struttura, moderna e più grande, è stata realizzata con cinque milioni di euro risparmiati dalla Regione, che guida Francesco Rocca. L’obiettivo è migliorare i servizi e ridurre i tempi di attesa, promettono le autorità. Ora i cittadini possono contare su un pronto soccorso più efficiente e attento alle emergenze.

La sanità laziale cambia. E' stato inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, realizzato grazie ai cinque milioni di euro che la Regione, a guida Francesco Rocca, ha risparmiato sui fondi per il Giubileo. L'intervento realizzato. Al centro dell'intervento, un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, finanziato con risorse regionali legate al Giubileo 2025, fondi di edilizia sanitaria e risorse aziendali. Dopo la presentazione, il presidente Rocca ha visitato i nuovi spazi: il pronto soccorso riorganizzato per intensità di cura, il reparto di Ortopedia completato e l'atrio centrale riqualificato. Approfondimenti su San Giovanni Roma Sanita': cambia validita' prescrizioni visite ed esami Lazio, Rocca "miglioriamo liste attesa" Dal 1° febbraio 2026, nel Lazio entreranno in vigore nuove norme sulla validità delle prescrizioni per visite ed esami diagnostici. C'è una Sanità che funziona. Ci scrive il presidente del Lazio, Rocca Ultime notizie su San Giovanni Roma Argomenti discussi: Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambia; Sanità, Ferdinando Romano confermato direttore generale del policlinico di Tor Vergata; Aggressioni negli ospedali del Lazio: l'intersindacale chiede interventi immediati; Lazio 2026, il sistema sociosanitario alla prova del Pnrr e delle nuove fragilità. Ricette mediche nel Lazio, nuove regole dal 1° febbraio: cosa cambiaDal 1° febbraio per la sanità a Roma e nel Lazio arrivano nuove regole su ricette e prenotazioni: come funzioneranno le scadenze. Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambiaDal primo febbraio in arrivo importanti cambiamenti sul fronte della Sanità. Ecco nel dettaglio tutte le novità ... La sanità del Lazio cambia, passo dopo passo.

