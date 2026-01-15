Sanità potenziati i servizi del pronto soccorso di Fondi | ecco il fast track oculistico
Al fine di migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, l’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi ha potenziato i servizi del pronto soccorso, introducendo il fast track oculistico. Questa nuova procedura permette di gestire con maggiore rapidità e precisione i traumi e le emergenze oculari, garantendo un’assistenza più efficace ai pazienti che si presentano con problemi agli occhi. La struttura è diretta dalla dottoressa Monica Iorio.
