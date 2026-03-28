Sangue e territorio | chi tiene in piedi la macchina della donazione Il racconto da Ardea e Torvaianica

A Ardea, nella parrocchia di San Gaetano da Thiene, si svolge un'attività di donazione di sangue che coinvolge diverse persone e strutture locali. Nei locali attigui alla chiesa, nonostante il silenzio, si percepisce un’intensa attività legata alla raccolta. La situazione si ripete anche a Torvaianica, dove si registrano iniziative simili per la raccolta di sangue nel territorio.

Ardea, 28 marzo 2026 – La parrocchia di Ardea San Gaetano da Thiene è ancora avvolta nel silenzio, ma nei locali attaccati alla chiesa l’attività è già febbrile. Due medici preparano i fogli, gli infermieri si salutano e fanno una colazione veloce, un autista scarica attrezzature dal furgone. Sembra una macchina perfetta. Ed è tutta volontaria. A coordinare le operazioni di questa giornata di raccolta sangue c’è il Gruppo Donatori Sangue Carla Sandri, federato FIDAS, una delle tante associazioni che in Italia rendono possibile un miracolo silenzioso: garantire sangue a chiunque ne abbia bisogno, in qualsiasi momento. Il sistema su tre gambe: chi lo tiene in piedi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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