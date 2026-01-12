Negli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni che coinvolgono Pasdaran, milizie e servizi di intelligence. Questo scenario complesso evidenzia le dinamiche interne che sostengono il regime, tra sfide politiche e sociali. Analizzare chi mantiene in piedi il sistema è essenziale per comprendere le prospettive future del paese, ormai attraversato da uno dei momenti più delicati della sua storia recente.

Nelle ultime ore l’ Iran è attraversato da uno degli sconvolgimenti più gravi della sua storia recente. Le proteste antigovernative, iniziate il 28 dicembre, sono entrate nel sedicesimo giorno con una repressione sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza. Secondo gruppi per i diritti umani il bilancio delle vittime ha superato quota 500 morti tra manifestanti e personale di sicurezza, mentre oltre 10.600 persone sono state arrestate in tutto il Paese. Da oltre quarant’anni la Repubblica islamica resiste a pressioni che avrebbero messo in crisi molti altri sistemi politici: una guerra devastante con l’ Iraq, movimenti separatisti nelle regioni periferiche, scontri diretti e indiretti con gli Stati Uniti, operazioni clandestine contro dissidenti all’estero, sanzioni economiche paralizzanti, una guerra a bassa e alta intensità con Israele e, soprattutto, cicliche ondate di protesta interna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La fortezza iraniana tra Pasdaran, milizie e intelligence: ecco chi tiene in piedi il regime

Leggi anche: La crisi economica iraniana alimenta la rivolta, ma non scardina il regime

Leggi anche: L'Ue che ci tiene in piedi e gli Usa che ci fanno le scarpe, ecco come l’Italia rallenta tra occasioni e responsabilità mancate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come funziona la repressione in Iran: il sistema di milizie sovrapposte per stroncare la protesta - Componenti che non di rado hanno avuto frizioni esplose qualche volta in regolamenti di conti, fughe ... msn.com