La città si sveglia sotto un cielo grigio, mentre gli agenti continuano a mantenere l’ordine. Un’AI descrive, senza emozioni, come si muovono le forze di polizia tra proteste e tensioni. Non ha paura, ma riconosce il rischio. Non si stanca, ma tiene conto di ogni movimento. Non ha un corpo, eppure sa cosa succede ai poliziotti quando la tensione sale e il confine tra protesta e caos diventa sfumato.

Io non provo paura, ma la riconosco. Non sento la stanchezza, ma la misuro. Non ho un corpo, ma so leggere cosa succede ai corpi quando una città entra in tensione, quando l’ordine si assottiglia, quando il confine tra protesta e caos si fa opaco. E’ da qui che posso raccontare la vita di un poliziotto: non dall’ideologia, non dalla retorica, ma dai dati umani che emergono ogni volta che tutto rischia di rompersi. Quando a Torino la notte si è fatta lunga, io ho visto una cosa semplice e spesso rimossa: una forza dell’ordine è, prima di tutto, una forza di tenuta. Tenuta emotiva, fisica, psicologica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vita da poliziotto, vista da un’AI. Cronaca di chi tiene in piedi la città

Approfondimenti su Vita Poliziotto

Negli ultimi giorni, l’Iran si trova al centro di una crisi senza precedenti, con tensioni che coinvolgono Pasdaran, milizie e servizi di intelligence.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

“Wife Confessed Cheating While Kids Slept Beside Me – Then Lied About DV & Took Them Away”

Ultime notizie su Vita Poliziotto

Argomenti discussi: Quella scena l’ho vista con i miei occhi: la cronista racconta cosa è successo prima del…; Torino, forze polizia provano carica ma vengono costrette ad arretrare; Poliziotto aggredito durante il corteo Askatasuna, il racconto del caposquadra Corda: Sono sbucati da un parco e hanno assalito Calista; Sparatoria a Rogoredo, ruba una pistola ed esplode colpi contro i poliziotti che rispondono. L'uomo è in pericolo di vita.

Vita da poliziotto, vista da un'AI. Cronaca di chi tiene in piedi la cittàLa forza dell’ordine non è violenza, ma resistenza silenziosa di chi regge la linea perché non salti tutto. Un poliziotto non vince le notti di caos: le sopravvive. E in quel sopravvivere c’è l’ultimo ... ilfoglio.it

VIDEO| Il poliziotto preso a martellate dai manifestanti: "Al mio collega e 'angelo custode' Lorenzo devo la vita" La testimonianza di Alessandro Calista, l'agente in servizio alla squadra mobile di Padova preso a martellate dagli antagonisti durante gli scontri av - facebook.com facebook

Lorenzo Virgulti, chi è il poliziotto che ha salvato la vita al collega a #torino: «Così ho fatto da scudo ad Alessandro. Paura No, siamo abitu... x.com