San Giovanni Valdarno ospita l’International Recital Debut Tour

San Giovanni Valdarno accoglie l’International Recital Debut Tour, evento musicale promosso dall’Accademia valdarnese. La serata, prevista per domenica 18 gennaio, rappresenta un’occasione per ascoltare giovani talenti in un contesto di valorizzazione culturale locale. L’iniziativa mira a promuovere i giovani musicisti e a consolidare la tradizione musicale della zona, offrendo un momento di confronto e crescita artistica per artisti e pubblico.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio il primo grande concerto del nuovo anno dell'Accademia musicale valdarnese porta in città l'International Recital Debut Tour. Quattro promesse del pianoforte internazionale protagoniste di un pomeriggio di musica e dialogo culturale. In programma anche il saluto istituzionale a Palazzo d'Arnolfo. San Giovanni Valdarno i naugura il 2026 all'insegna della grande musica e dell'incontro tra culture. Domenica 18 gennaio 2026, alle 17,15, la Sala "La Nonziata" ospiterà una tappa dell'International Recital Debut Tour, prestigiosa rassegna concertistica internazionale dedicata ai giovani talenti del pianoforte provenienti dallo Zhejiang Conservatory of Music, uno dei conservatori più importanti e autorevoli della Cina.

