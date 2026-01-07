San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo. L’intervento mira a preservare e promuovere il patrimonio storico e culturale della città, offrendo nuove opportunità di fruizione e conoscenza per residenti e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune per tutelare e valorizzare il patrimonio storico locale.

Arezzo, 07 gennaio 2026 – Il Comune di San Giovanni Valdarno rilancia il progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, concentrandosi sulle Mura Storiche di Castel San Giovanni e sul percorso di accesso al Palazzo d’Arnolfo, uno degli edifici simbolo della città. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto della Regione Toscana dedicato al recupero e alla promozione delle città murate e delle fortificazioni storiche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico diffuso e rendere fruibili percorsi storici e culturali a cittadini e turisti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è trasformare il centro storico in un vero “museo a cielo aperto”, dove storia, arte e cultura possano essere apprezzate in piena sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni Leggi anche: 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze amate. Le celebrazioni a San Giovanni Valdarno Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa di San Giovanni in Laterano: domani il turno di San Paolo fuori le Mura Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Stop all’autoinfermieristica in Valdarno. Il Sindaco: “Scelta inspiegabile che indebolisce l’emergenza-urgenza”. San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni - Previsti anche interventi di manutenzione e restauro delle parti delle mura e dei percorsi danneggiati dal tempo o da atti vandalici. lanazione.it

A San Giovanni inizio anno in musica - Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si è aperto all’insegna della grande musica e della tradizione culturale. msn.com

San Giovanni Valdarno tra storia e melodia: torna il “Capodanno in Musica” - Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all’insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico. arezzonotizie.it

#infosgv Le farmacie di turno a San Giovanni Valdarno per la giornata di OGGI, domenica 14 dicembre 2025 BENU SGV 1 Aperta dalle 8:30 alle 20:00 Via Napoli, 21 055 9123085 MASACCIO Aperta dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 Via P - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.