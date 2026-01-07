San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni

Da lanazione.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni e dell’accesso al Palazzo d’Arnolfo. L’intervento mira a preservare e promuovere il patrimonio storico e culturale della città, offrendo nuove opportunità di fruizione e conoscenza per residenti e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune per tutelare e valorizzare il patrimonio storico locale.

Arezzo, 07 gennaio 2026 –  Il Comune di San Giovanni Valdarno rilancia il progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, concentrandosi sulle Mura Storiche di Castel San Giovanni e sul percorso di accesso al Palazzo d’Arnolfo, uno degli edifici simbolo della città. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto della Regione Toscana dedicato al recupero e alla promozione delle città murate e delle fortificazioni storiche, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico diffuso e rendere fruibili percorsi storici e culturali a cittadini e turisti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è trasformare il centro storico in un vero “museo a cielo aperto”, dove storia, arte e cultura possano essere apprezzate in piena sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san giovanni valdarno investe nella valorizzazione delle mura storiche di castel san giovanni

© Lanazione.it - San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni

Leggi anche: 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze amate. Le celebrazioni a San Giovanni Valdarno

Leggi anche: Giubileo, chiusa la Porta Santa di San Giovanni in Laterano: domani il turno di San Paolo fuori le Mura

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stop all’autoinfermieristica in Valdarno. Il Sindaco: “Scelta inspiegabile che indebolisce l’emergenza-urgenza”.

san giovanni valdarno investeSan Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San Giovanni - Previsti anche interventi di manutenzione e restauro delle parti delle mura e dei percorsi danneggiati dal tempo o da atti vandalici. lanazione.it

san giovanni valdarno investeA San Giovanni inizio anno in musica - Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si è aperto all’insegna della grande musica e della tradizione culturale. msn.com

san giovanni valdarno investeSan Giovanni Valdarno tra storia e melodia: torna il “Capodanno in Musica” - Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all’insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico. arezzonotizie.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.