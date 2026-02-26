Rassegna per gli autori locali | Valorizziamo i nostri talenti

Prosegue anche domani pomeriggio, alle 17.30, al Palazzo del Vescovo, la rassegna letteraria "Intrecci di Comunità" dedicata agli autori locali. Alessandro Balestra, informatico con la passione per la scrittura, presenterà il suo romanzo "Se tu potessi parlare". L’iniziativa si inserisce in un percorso che, incontro dopo incontro, dà voce ai talenti codigoresi, valorizzando e promuovendo il patrimonio creativo della comunità. Dopo gli appuntamenti con Cesare Bornazzini, Diego Matteucci e Luca Fabbri, la rassegna ospita, dunque, un nuovo protagonista locale. Classe 1975, Alessandro Balestra coltiva fin da giovane la passione per la scrittura e per l’immaginario narrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

