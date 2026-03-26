Il 26 marzo si celebra San Castulo, martire romano del III secolo, ricordato nel Giovedì della V settimana di Quaresima. La Chiesa commemora la sua figura, associata alla via Labicana, senza aggiungere dettagli sulla sua vita o su eventuali eventi legati alla sua morte. La ricorrenza si inserisce nel calendario liturgico dedicato ai santi e martiri della tradizione cristiana.

Nel Giovedì della V Settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda San Castulo, martire romano (III secolo). Le notizie storiche sono sobrie e provengono soprattutto dalla tradizione agiografica legata alla passio di San Sebastiano. Ci consegnano la figura di un funzionario alla corte di Diocleziano, convertito a Cristo e divenuto sostegno dei perseguitati. Secondo le fonti, Castulo fu cubiculario dell’imperatore e, rischiando la vita, offrì rifugio ai cristiani nel palazzo del Palatino. La tradizione lo pone in rapporto con san Sebastiano e ricorda la moglie Irene. Con l’amico Tiburzio avrebbe favorito la conversione di vari catecumeni, poi presentati a papa Caio per il battesimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Castulo, martire romano sulla via Labicana: il santo del 26 marzo

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