Il 11 marzo si ricorda san Costantino, re di Cornovaglia e martire, noto anche come figura amata dai popoli celtici. La sua storia è legata a un cammino di penitenza, inserito nell’itinerario del Mercoledì della Terza Settimana di Quaresima. La tradizione lo celebra come un sovrano che divenne monaco, lasciando un segno nella memoria collettiva.

Nell’itinerario penitenziale del Mercoledì della Terza Settimana di Quaresima, la tradizione ricorda san Costantino, re di Cornovaglia e martire, figura cara ai popoli celtici. La sua memoria, pur non prevalendo sulla feria quaresimale, offre un richiamo potente alla conversione. Le fonti altomedievali, tarde e in parte leggendarie, collocano Costantino nel VI secolo come sovrano della Dumnonia (Cornovaglia e Devon). Secondo la tradizione, l’incontro con san Petroc lo condusse a cambiare vita: rinunciò alle insegne reali, abbracciò la vita monastica e sostenne la nascita di chiese e comunità, segno di un pentimento profondo e pubblico. Mosso da zelo missionario, Costantino sarebbe giunto in Scozia, legandosi alla regione di Strathclyde e a Govan presso Glasgow, dove un’antica venerazione ricorda il suo nome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Costantino, re di Cornovaglia e martire: il sovrano che divenne monaco (11 marzo)

Articoli correlati

Il vescovo decapitato che divenne patrono degli innamorati: la vera storia di San ValentinoIl 14 febbraio, quando milioni di coppie si scambiano rose rosse e cioccolatini, pochi sanno che stanno celebrando un vescovo del IV secolo la cui...

Oggi 9 marzo, Santa Francesca Romana: la moglie e madre che divenne l’Avvocata di RomaSanta Francesca Romana, che fu sposa e madre, da sempre tanto venerata a Roma è definita come l’Advocata Urbis per quanto ha fatto nella città eterna.

Altri aggiornamenti su San Costantino

Temi più discussi: Santo del giorno 11 Marzo 2026: San Costantino, re; Mercoledì 11 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; COSTANTINO, SANT’ELENA, E NAPOLEONE (NICEA 325 -2025). L’immaginario del cattolicesimo romano.; Bologna Marathon, giornata da incorniciare per Mazzuca: miglior tempo e top ten di categoria.

Santo del giorno oggi 11 marzo: San Costantino, re di Cornovaglia catturato e ucciso dai Pitti delle HighlandsSanto del giorno oggi 11 marzo: San Costantino, re di Cornovaglia. Vissuto nel VI secolo, Costantino era figlio primogenito del re di Cornovaglia e la prima parte della sua vita, compreso il ... ilmessaggero.it

San Costantino: il santo celebrato l'11 marzoScopri chi è San Costantino, perché è diventato santo, le curiosità su di lui e chi lo festeggia nel mondo. San Costantino, noto anche come Costantino il Grande, è stato imperatore romano dal 306 al ... quotidiano.net

Domenica la partita che vale una stagione: arriva il San Costantino Calabro, valevole per la 18ª giornata di campionato. DOMENICA 8 MARZO 2026 ore 15:00 Campo sportivo comunale di Angoli-Migliuso-Cancello (CZ) In bocca al lupo dagli ami facebook