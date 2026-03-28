Matteo Salvini è intervenuto durante la manifestazione “L'ora del Ponte”, davanti a circa mille persone. Ha dichiarato di voler mettere impegno nella realizzazione del progetto, mantenendo un atteggiamento sia di cautela che di ottimismo. La sua presenza e le sue parole hanno attirato l’attenzione di chi si è riunito nel luogo dell’evento.

Il lungo intervento del vicepremier che ha chiuso la manifestazione di piazza Unione Europea. Dalle critiche "ideologiche" all'utilità dell'opera per frenare la fuga dei giovani. E poi la battuta sull'intitolazione: "Lo chiamerei Ponte della Pace" Determinato ma questa volta con i piedi per terra. È apparso così Matteo Salvini, l'ospite più atteso della manifestazione “L'ora del Ponte” seguita da un migliaio di persone questo pomeriggio. Il vicepremier ha chiuso la lunga serie di interventi previsti nella fitta scaletta degli organizzatori. Un atteggiamento più prudente, quello del vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, consapevole che l'iter per la costruzione dell'opera, ripartito dopo lo stop imposto dalla Corte dei Conti, va adesso portato avanti con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Salvini tra cautela e ottimismo: "Ce la metterò tutta per costruire questo Ponte"

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