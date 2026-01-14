Anna Pettinelli presa di mira dopo l'eliminazione di Flavia ad Amici risponde agli insulti | Ce la metterò tutta

Dopo l'eliminazione di Flavia da Amici, Anna Pettinelli ha ricevuto numerosi commenti critici sui social. La conduttrice ha risposto agli insulti affermando: «Ce la metterò tutta». La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti, evidenziando le reazioni a una decisione che ha suscitato diverse opinioni tra i fan dello show.

Dopo aver deciso l'eliminazione di Flavia da Amici, Anna Pettinelli è stata presa di mira sui social dai spettatori fan dell'ormai ex allieva. L'insegnante ha condiviso tra le stories un insulto commentando: "Ce la metterò tutta per non accontentarla". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

