Anna Pettinelli presa di mira dopo l'eliminazione di Flavia ad Amici risponde agli insulti | Ce la metterò tutta

Dopo l'eliminazione di Flavia da Amici, Anna Pettinelli ha ricevuto numerosi commenti critici sui social. La conduttrice ha risposto agli insulti affermando: «Ce la metterò tutta». La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti, evidenziando le reazioni a una decisione che ha suscitato diverse opinioni tra i fan dello show.

Amici 25, Anna Pettinelli vittima di odio sui social: "Infame, devi soffrire" - La prof di Amici 25 Anna Pettinelli è stata presa di mira dagli haters sui social, dove ha ricevuto diversi insulti e minacce! msn.com

Opi, crisi nera ad Amici 25 e parole choc su Anna Pettinelli: “Non mi fido più di lei”/ Stoccata su Flavia - Opi crolla ad Amici 25 e si sfoga dopo l'ennesimo ballottaggio, tirando in ballo la sua prof Anna Pettinelli ... ilsussidiario.net

Anna Pettinelli ha deciso di allontanare la concorrente dal programma: ecco cos'è accaduto facebook

Flavia Buoncristiani, 19 anni, è stata eliminata da #amici25 su decisione della prof Anna Pettinelli, che ha giudicato i suoi limiti incompatibili con il serale. La giovane ha definito la scelta un’ingiustizia, pur rispettandola x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.