Flora Tabanelli | Amarezza per l’infortunio ce la metterò tutta per Milano Cortina

Flora Tabanelli, giovane atleta di 18 anni, esprime il suo rammarico per l’infortunio subito prima di Milano Cortina. Nonostante la delusione, manifesta determinazione nel voler recuperare e affrontare la competizione con impegno. La sua testimonianza evidenzia la forza di volontà e la volontà di superare le difficoltà, caratterizzando un momento difficile con spirito di resilienza e determinazione.

