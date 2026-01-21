Flora Tabanelli | Amarezza per l’infortunio ce la metterò tutta per Milano Cortina
Flora Tabanelli, giovane atleta di 18 anni, esprime il suo rammarico per l’infortunio subito prima di Milano Cortina. Nonostante la delusione, manifesta determinazione nel voler recuperare e affrontare la competizione con impegno. La sua testimonianza evidenzia la forza di volontà e la volontà di superare le difficoltà, caratterizzando un momento difficile con spirito di resilienza e determinazione.
(Adnkronos) – Flora Tabanelli ha appena 18 anni, ma si dimostra già guerriera: "Lo stop? Non è mai il momento giusto per un infortunio, figuriamoci alla vigilia di un evento come Milano Cortina. C’è tanta amarezza, ma anche voglia di mettercela tutta e provare a tornare competitiva al massimo per le Olimpiadi in casa". La.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
L'Italia scopre Maria Gasslitter in attesa di Flora, Miro Tabanelli va in finale nella Coppa del Mondo di slopestyle - facebook.com facebook
COLORADO DREAMIN’ Gli azzurri del freeski sono arrivati a Denver per raggiungere Aspen, dove si aprirà il 2026 della Coppa del Mondo… E c’è anche Flora Tabanelli, a due mesi dall’infortunio! Che squadraaaaaaaaa #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com
