Salute Celano Apmarr | Diagnosi precoce cambia la vita a pazienti con lupus eritematoso

A Celano, un rappresentante di Apmarr spiega quanto sia fondamentale individuare il lupus in fase precoce. La diagnosi tempestiva può fare la differenza, riducendo le assenze dal lavoro e il bisogno di assistenza. Senza un riconoscimento rapido, le conseguenze si fanno sentire anche sul piano emotivo e sulle finanze delle famiglie. La malattia, se presa in tempo, può essere gestita meglio, migliorando la vita di chi ne soffre.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Una diagnosi precoce cambia radicalmente la qualità della vita di chi convive con il lupus: senza un riconoscimento tempestivo aumentano la perdita di giornate di lavoro, la necessità di un caregiver, i costi a carico delle famiglie e il peso emotivo della malattia". Così Antonella Celano, presidente Apmarr-Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, commenta la pubblicazione sul 'Journal of Clinical Medicine' del progetto di ascolto 'Italian Systemic Lupus Erythematosus (Sle) Patients: Overview of Their Quality of Life and Unmet Needs', che ha coinvolto oltre 150 pazienti italiani con lupus eritematoso sistemico, descrivendo per la prima volta in modo strutturato l'impatto sociale, funzionale ed emotivo della patologia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, Celano (Apmarr): "Diagnosi precoce cambia la vita a pazienti con lupus eritematoso" Approfondimenti su Celano Apmarr Lupus eritematoso, report: 'servono cure integrate e personalizzate' Il lupus eritematoso sistemico impone a molte persone una vita fatta di rinunce e difficoltà quotidiane. Farmaci, risultati positivi per anifrolumab sottocute in lupus eritematoso sistemico L'anifrolumab sottocutaneo ha dimostrato di ridurre significativamente l'attività del lupus eritematoso sistemico rispetto al placebo, secondo uno studio condotto a Roma. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Celano Apmarr Reumatologia. Antonella Celano confermata presidente ApmarrEletto il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. Il complesso periodo che stiamo attraversando deve spingere a una maggiore collaborazione e ... quotidianosanita.it Artrite reumatoide. Celano (Apmarr): Inaudito che un nostro paziente sia indagato perché coltiva cannabis per alleviare il suo dolore. Venga facilitato l’accesso ...Il messaggio arriva dopo il caso di De Benedetto, paziente con Ar indagato dalla Procura di Arezzo per coltivazione di sostanza stupefacente al fine di alleviare il dolore. Per la presidente ... quotidianosanita.it Giornata Mondiale contro il Cancro La prevenzione è il primo, fondamentale passo nella lotta contro il cancro. Prendersi cura della propria salute oggi significa proteggere il proprio futuro, attraverso controlli regolari, attenzione ai segnali del corpo e sc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.