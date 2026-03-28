Salto con gli sci | Nika Prevc vola su Planica Sul podio Kvandal e Maruyama

Nika Prevc ha vinto la gara di salto con gli sci a Planica, chiudendo la stagione femminile 2025-2026 con un ampio margine di vantaggio. Sul podio sono saliti anche Kvandal e Maruyama, rispettivamente secondo e terzo classificato. La competizione si è svolta sul trampolino di volo di Planica e ha segnato la conclusione della stagione di salto femminile.

Nika Prevc vince con pieno merito, e con tantissimo margine, la gara dal trampolino di volo di Planica che chiude la stagione di salto con gli sci femminile 2025-2026. Non c’è semplicemente gara tra lei e le altre: il divario di punti è enorme dati i suoi 405.3 distribuiti tra i due salti. Basti rimarcare le misure: 228.5 metri con il primo, 221 con il secondo. Nei fatti, c’è soltanto una in grado di tenerle parzialmente testa, vale a dire la norvegese Eirin Maria Kvandal, che per misura salta leggermente più lontano di Prevc nel secondo salto (223.5 contro 221), ma la differenza nei fatti la fa il primo salto a quota 207.5 metri, che fa buona parte del 388. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: Nika Prevc vola su Planica. Sul podio Kvandal e Maruyama Articoli correlati Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di... Salto con gli sci, Nika Prevc vince gara-1 a Villach e passa Maruyama in classifica generaleTappa e maglia per Nika Prevc, che ha vinto da favorita gara-1 sul trampolino piccolo di Villach superando Nozomi Maruyama in vetta alla classifica... Approfondimenti e contenuti su Nika Prevc Temi più discussi: Nika PREVC - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal si impone sul trampolino di volo di Vikersund, Westman e Prevc battute; Domen Prevc doma la qualificazione di Vikersund e promette grande spettacolo, Kvandal davanti tra le donne; Salto con gli sci - Coppa del Mondo, Eirin Maria Kvandal vince la prova di volo a Vikersund, top 20 per Annika Sieff. Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di ... oasport.it Salto con gli sci: Prevc fa doppietta a Lahti, nuovo record stagionaleLa ventenne slovena Nika Prevc ha dominato anche la seconda gara sul trampolino grande di Lahti, completando la doppietta nella quartultima tappa della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci ... it.blastingnews.com Anche le donne hanno iniziato a sfidare la gravità dimostrando di non avere alcun timore nel buttare il cuore oltre l’ostacolo. Una fenomenale Nika PREVC ha stabilito il primato mondiale femminile di volo con gli sci atterrando a 242,5 metri nel corso della sec x.com Massimiliano Ambesi. . Anche le donne hanno iniziato a sfidare la gravità dimostrando di non avere alcun timore nel buttare il cuore oltre l’ostacolo. Una fenomenale Nika PREVC ha stabilito il primato mondiale femminile di volo con gli sci atterrando a 242,5 - facebook.com facebook