Salto con gli sci Nika Prevc vince gara-1 a Villach e passa Maruyama in classifica generale

Nika Prevc si è imposta nella prima gara a Villach, conquistando la tappa e la maglia di leader della classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci. La slovena ha superato Nozomi Maruyama, che fino a quel momento occupava la prima posizione, consolidando così la sua posizione di favorita nella competizione. La prova si è svolta sul trampolino piccolo di Villach, segnando un importante momento nella stagione.

Tappa e maglia per Nika Prevc, che ha vinto da favorita gara-1 sul trampolino piccolo di Villach superando Nozomi Maruyama in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo di salto con gli sci. Sesto successo stagionale per la slovena, che raggiunge così quota 28 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore confermandosi il vero punto di riferimento attuale della disciplina. La ventenne di Kranj si è imposta nella prima delle due competizioni in programma sul Normal Hill carinziano, che ospita in questi giorni l'ottava tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Nika, vincitrice delle ultime due Sfere di Cristallo consecutive, ha trionfato con meno margine del previsto facendo la differenza soprattutto nel primo salto ma non realizzando il miglior punteggio nella seconda serie.

