Salto con gli sci Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama Sieff entra nelle 15

Nika Prevc ha vinto la prima gara individuale femminile a Oslo-Holmenkollen, superando Maruyama in rimonta, nonostante alcune difficoltà durante la competizione. La prova si è svolta sul trampolino grande, terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Nella stessa gara, Sieff è riuscita a entrare nelle prime 15 posizioni.

Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di Oslo-Holmenkollen, sede della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La formidabile atleta slovena si aggiudica così il diciassettesimo successo della stagione e raggiunge quota 39 vittorie individuali complessive in carriera nel circuito maggiore. Un ruolino di marcia a dir poco impressionante per la ventenne di Kranj (domani festeggerà il 21° compleanno), che ha già conquistato con largo anticipo la terza Sfera di Cristallo consecutiva e si avvicina alla fatidica soglia delle venti affermazioni in un singolo inverno quando restano ancora quattro competizioni in calendario da qui al termine della stagione di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15 Articoli correlati Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20Nozomi Maruyama vince il duello a doppia mandata contro Nika Prevc sull’HS140 di Engelberg. Salto con gli sci: Nika Prevc si prende anche Hinzenbach su Eder, Annika Sieff nelle 30Nika Prevc aggiunge un’altra perla alla propria annata 2025-2026, nonostante l’oro individuale non ci sia stato alle Olimpiadi Invernali. Altri aggiornamenti su Nika Prevc Temi più discussi: Nika PREVC - Atleta Olimpico/a Salto con gli sci | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Salto con gli sci, Nika Prevc fa doppietta a Lahti e firma un nuovo record. Due azzurre a punti; Salto con gli sci – Inarrestabile Nika Prevc, ancora una vittoria a Lahti; Salto con gli sci, Nika Prevc domina a Lahti e vince la terza Coppa del Mondo di fila!. Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di ... oasport.it Salto con gli sci, Prevc ha vinto la terza Coppa del Mondo di filaNika Prevc domina anche a Lahti e conquista con diversi turni d'anticipo la terza Coppa del Mondo consecutiva nel salto con gli sci ... sportface.it Salto con gli sci – Inarrestabile Nika Prevc, ancora una vittoria a Lahti - facebook.com facebook Salto con gli sci, Nika Prevc domina a Lahti e vince la terza Coppa del Mondo di fila! - x.com