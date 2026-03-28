Corteo no Kings controllo preventivo Polizia in stanza hotel Ilaria Salis

Stamattina, all’alba, la polizia si è presentata in una stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo che è durato più di un’ora. La verifica si è svolta prima di una manifestazione organizzata contro i Kings. La presenza delle forze dell’ordine è avvenuta senza che fosse stato richiesto un ordine di perquisizione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Roma, 28 mar. (askanews) – “L’Italia è ormai un regime? Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza”. Lo comunica su X l’eurodeputata Avs Ilaria Salis. “Rendiamoci conto – aggiunge – a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere.viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ci vediamo alle 14 in Piazza della Repubblica!”. I leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni (Avs) chiedono “parole di chiarezza da parte di Piantedosi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: “Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma”Hanno bussato alla sua porta all’alba per un controllo preventivo in vista del corteo No Kings a Roma. Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Controllo preventivo» Controllo preventivo a Ilaria Salis in hotel prima del corteo No Kings a Roma Altri aggiornamenti su Ilaria Salis Controllo preventivo a Ilaria Salis prima del corteo No Kings: «L’Italia è un regime». La Questura: «Chiesto da un paese terzo Ue»Degli agenti della polizia si sono presentati nella camera d’albergo dell’eurodeputata per eseguire un controllo preventivo in vista della manifestazione nazionale di oggi nella capitale. «L’attività ... editorialedomani.it Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese»Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ... msn.com