A inizio marzo, una segnalazione proveniente dalla Germania ha portato le forze dell’ordine a controllare l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra in un hotel di Roma. La parlamentare ha dichiarato al Fatto Quotidiano di essere stata interrogata su un corteo, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali e si basa su fonti non confermate.

Per quanto abbiamo potuto capire, in assenza di conferme ufficiali, è arrivata ai primi di marzo dalla Germania la segnalazione che ha indotto la polizia ad andare a controllare Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, nell’albergo in cui alloggia a Roma. È successo a poche ore dal corteo No Kings in programma oggi, 28 marzo, con partenza alle 14 da piazza della Repubblica. “Stamattina molto presto sento bussare alla mia stanza, in hotel. Sento dire: ‘Ilaria Salis?’ Chiedo: ‘Chi è?’. ‘Polizia’. Ho aperto – racconta l’eurodeputata al Fatto – mi hanno chiesto il mio documento, dicevano per accertamenti, ma questi accertamenti sono andati molto per le lunghe, sono stati quasi un’ora sulla porta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’eurodeputata Salis controllata in hotel: la segnalazione dalla Germania. Lei al Fatto: “Mi chiedevano del corteo”

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