L’eurodeputata Salis e il controllo della polizia all’alba in un hotel a Roma La questura | Ce lo ha chiesto un paese terzo

Questa mattina, un eurodeputato è stato svegliato da due agenti di polizia in un hotel di Roma, che si sono presentati per un controllo preventivo. La questura ha dichiarato che la richiesta proveniva da un paese terzo. L’episodio è stato riferito dall’interessato, che ha descritto l’accaduto senza ulteriori dettagli.

«Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’albergo a Roma per effettuare un ‘ controllo preventivo ‘. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un’ora prima di andare via. Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ore dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio ». Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs, in una nota. «È inaccettabile che in Italia – proseguono i leader rossoverdi – una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. 🔗 Leggi su Open.online

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