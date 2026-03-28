Dopo un controllo di polizia in un hotel, un europarlamentare ha dichiarato che l'Italia rappresenta un regime. La questura ha comunicato che la richiesta di controllo proveniva dalla Germania e che l'intervento ha comportato il blocco dell'europarlamentare per circa un'ora, in previsione di una manifestazione. La situazione ha attirato l'attenzione sui provvedimenti adottati in relazione alla manifestazione stessa.

«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Salis dopo il controllo di polizia in hotel: "L'Italia è un regime". La questura: "Richiesta arrivata dalla Germania" | Cosa è successo

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