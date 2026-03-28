Il post di Salis dopo il controllo a Roma | L' Italia è un regime La questura | Routine Richiesta arrivata dalla Germania
Dopo un controllo a Roma, un europarlamentare ha scritto su un social che l’Italia sarebbe un regime. La questura ha risposto che si è trattato di un’operazione di routine e che la richiesta di controllo era arrivata dalla Germania. L’eurodeputato ha anche riferito di essere stato bloccato per un’ora in vista di una manifestazione, collegando l’episodio a un decreto in vigore.
«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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