Il post di Salis dopo il controllo a Roma | L' Italia è un regime La questura | Routine Richiesta arrivata dalla Germania

Dopo un controllo a Roma, un europarlamentare ha scritto su un social che l’Italia sarebbe un regime. La questura ha risposto che si è trattato di un’operazione di routine e che la richiesta di controllo era arrivata dalla Germania. L’eurodeputato ha anche riferito di essere stato bloccato per un’ora in vista di una manifestazione, collegando l’episodio a un decreto in vigore.