Ilaria Salis | Sottoposta a controllo in hotel L’Italia oramai è un regime La polizia | Atto dovuto per richiesta di Paese terzo

L'europarlamentare è stata sottoposta a un controllo di polizia in un hotel di Roma mentre partecipava a un corteo. La polizia ha dichiarato che l'intervento è stato un atto dovuto in risposta a una richiesta da parte di un Paese terzo. La donna ha commentato la situazione affermando che l'Italia ormai si configura come un regime.

Roma, 28 marzo 2026 - L'europarlamentare Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo da parte della polizia in un hotel a Roma, dove si trova per partecipare al corteo No Kings. A riferirlo è lei stessa su X. " L'Italia è ormai un regime? Questa mattina la Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza – scrive l'eurodeputata Avs –. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere. viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ilaria Salis: “Sottoposta a controllo in hotel. L’Italia oramai è un regime”. La polizia: “Atto dovuto per richiesta di Paese terzo” Articoli correlati Ilaria Salis sottoposta a 'controllo preventivo' in hotelAGI - L'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo della Polizia di Stato effettuato all'alba. Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilaria Salis Temi più discussi: Controllo in hotel per Ilaria Salis: il caso solleva interrogativi politici; Cuba, la flottiglia europea sfida il blocco Usa; Arrivati a Cuba aiuti umanitari dall'Italia: 5 tonnellate per 500mila euro. Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese»Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ... msn.com Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Controllo preventivo»Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ... msn.com Questa mattina l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis è stata sottoposta a controllo preventivo di polizia in albergo a Roma. Lo denunciano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in una nota. Lei commenta: 'L'Italia è ormai un regime, non facciamoci intimorire'. La quest - facebook.com facebook Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria #Salis prima del corteo a Roma: “Con Meloni Stato di polizia" x.com