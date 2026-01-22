Trofeo ’Mariele Ventre’ In seicento al palasport

Il Trofeo Mariele Ventre torna a Ferrara per la sua 28ª edizione, organizzato da UISP Emilia-Romagna e Fondazione Mariele Ventre, con il supporto dell’Antoniano di Bologna. Sabato alle 15, circa 600 giovani pattinatori si esibiranno al palaSport, accompagnati dalle melodie dello Zecchino d’oro. Un evento che conferma l’importanza del pattinaggio artistico e della cultura musicale per la comunità locale.

Il Trofeo Mariele Ventre torna a Ferrara con la sua 28esima edizione. La storica manifestazione di Pattinaggio Artistico organizzata da Uisp Emilia-Romagna e Fondazione Mariele Ventre, in collaborazione con Antoniano Opere Francescane di Bologna, porterà sabato dalle 15 quasi 600 giovani sulla pista del palaSport, sulle note dello Zecchino d’oro. La Giuseppe Bondi Arena ospiterà per il secondo anno consecutivo la manifestazione ideata da SdA Pattinaggio Uisp dell’Emilia-Romagna in ricordo di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara, dalla Regione, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalla Rai sede regionale e da ‘QN Il Resto del Carlino’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

