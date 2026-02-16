La Yuasa lotta col cuore ma non basta Il ko al tie-break costa la retrocessione

La squadra Yuasa Battery ha perso contro ITAS Trentino, un risultato che la condanna alla retrocessione, a causa di un tie-break perso dopo una battaglia intensa. Durante la partita, i giocatori hanno dato il massimo, ma non sono riusciti a mantenere il vantaggio negli ultimi scambi decisivi. In particolare, il giocatore Ramon ha segnato 19 punti, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

itas trentino 3 yuasa battery 2 ITAS TRENTINO: Bristot 1, Pesaresi, Sbertoli 4, Ramon 19, Garcia 9, Faure 13, Laurenzano (L1), Boschini, Lavia 15, Graziani (L2), Sandu, Bartha 11, Acquarone, Torwie 7. Aqll. Mendez YUASA BATTERY: Magalini 18, Cubito, Vecchi, Falaschi, Stankovic 12, Pellacani 6, Petkov, Fedrizzi 5, Marchiani, Koprivica, Tatarov 24, Marchisio (L). All. Ortenzi Parziali: 22-25 (25'), 25-15 (22'), 23-25 (30'), 25-22 (29'), 15-13 (16') Il verdetto arriva dal PalaTrento, al termine di due ore di battaglia contro l'Itas Trentino. E' la prima notizia ufficiale per la SuperLega Credem Banca 202526 quella della matematica retrocessione della Yuasa Battery Grottazzolina in A2 al termine di un bienno in Superlega.