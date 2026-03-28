Salernitana pomeriggio da incubo contro il Potenza che ne fa 5 ai granata

Nel pomeriggio, la partita tra Potenza e Salernitana si è conclusa con un risultato di 5-0 a favore della squadra di casa. Al minuto 4, i padroni di casa sono passati in vantaggio con un lampo di Felippe, che ha concluso un contropiede. La squadra ospite ha subito subito il colpo e ha visto aumentare il divario nel corso del match.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Viviani la Salernitana viene superata dal Potenza. Al 4’ padroni di casa subito in vantaggio: contropiede concluso da Felippe che porta avanti i suoi. Al 9’ pareggio granata: dagli sviluppi di calcio d’angolo arriva il tocco vincente di Lescano. Al 19’ raddoppio Salernitana con una gran conclusione di Tascone che calcia all’incrocio lontano. Al 25’ pareggio Potenza con il tocco volante di Schimmenti. Al 27’ D’Auria calcia da posizione favorevole, grande intervento di Donnarumma. Al 28’ nuovo vantaggio rossoblu per i rossoblu: dagli sviluppi di corner arriva il tocco da pochi passi di Kirwan. Al 38’ granata pericolosi con un diagonale di Di Vico che termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, pomeriggio da incubo contro il Potenza che ne fa 5 ai granata Articoli correlati Atalanta U23-Salernitana 0-1, De Boer regala il blitz ai granataAl Comunale di Caravaggio la Salernitana supera l’Atalanta U23 e conquista la prima vittoria del 2026. Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Salernitana, Cav. Guariglia: riempiamo lo Stadio Arechi contro il Potenza con oltre 16mila tifosi