Atalanta U23-Salernitana 0-1 De Boer regala il blitz ai granata

Nella partita al Comunale di Caravaggio, la Salernitana Under 23 ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta U23. La rete decisiva è stata firmata da De Boer, che ha permesso ai granata di conquistare i primi tre punti del 2026. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Salernitana che ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Comunale di Caravaggio la Salernitana supera l’Atalanta U23 e conquista la prima vittoria del 2026. Al 26’ buona azione dei granata con la sponda di Ferrari per Achik, l’esterno granata si accentra e prova la conclusione ma colpisce male. Al 31’ ci prova ancora Achik con un tiro-cross bloccato da Vismara. Al 34’ bella azione della Salernitana: Achik serve de Boer al limite che prova un diagonale che termina di poco a lato. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 6’ della ripresa ci provano i padroni di casa con un’iniziativa di Cassa che calcia alto. All’ 11’ vantaggio Salernitana con un diagonale di de Boer che sbatte sul palo prima di insaccarsi in rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atalanta U23-Salernitana 0-1, De Boer regala il blitz ai granata Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1: De Boer decisivo, Liguori fumoso, Ferrari spento

Nella partita tra Atalanta Under 23 e Salernitana, la squadra campana si impone 1-0 grazie a una rete di De Boer. La gara si è caratterizzata per una prestazione complessivamente sottotono, con Liguori apparso impreciso e Ferrari poco incisivo. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Salernitana nel cammino del 2026. Leggi anche: Salernitana, il bollettino ufficiale: de Boer e Coppolaro in gruppo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. ATALANTA U23-SALERNITANA 96' Finisce il match, la Salernitana torna alla vittoria grazie al gol di De Boer. 94' Fallo in attacco del portiere Vismara, che si era portato in area, sul portiere granata Donnarumma sugli sviluppi di un corner. 91' SALERNITANA - facebook.com facebook I convocati per Atalanta U23-Salernitana #AtalantaU23Salernitana #avantibersagliera #salernitana x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.