Atalanta U23-Salernitana 0-1 De Boer regala il blitz ai granata

Nella partita al Comunale di Caravaggio, la Salernitana Under 23 ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta U23. La rete decisiva è stata firmata da De Boer, che ha permesso ai granata di conquistare i primi tre punti del 2026. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Salernitana che ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create.

Tempo di lettura: 2 minuti Al Comunale di Caravaggio la Salernitana supera l’Atalanta U23 e conquista la prima vittoria del 2026. Al 26’ buona azione dei granata con la sponda di Ferrari per Achik, l’esterno granata si accentra e prova la conclusione ma colpisce male. Al 31’ ci prova ancora Achik con un tiro-cross bloccato da Vismara. Al 34’ bella azione della Salernitana: Achik serve de Boer al limite che prova un diagonale che termina di poco a lato. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 6’ della ripresa ci provano i padroni di casa con un’iniziativa di Cassa che calcia alto. All’ 11’ vantaggio Salernitana con un diagonale di de Boer che sbatte sul palo prima di insaccarsi in rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1: De Boer decisivo, Liguori fumoso, Ferrari spento
Nella partita tra Atalanta Under 23 e Salernitana, la squadra campana si impone 1-0 grazie a una rete di De Boer. La gara si è caratterizzata per una prestazione complessivamente sottotono, con Liguori apparso impreciso e Ferrari poco incisivo. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Salernitana nel cammino del 2026.

