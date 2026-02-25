Accademia dello Sport 1976-2026 | un solco profondo 50 anni

L’Accademia dello Sport 1976-2026 celebra 50 anni di attività, un traguardo raggiunto grazie all’impegno di chi ha promosso la solidarietà e il benessere nella comunità bergamasca. Luigi Cocchetti di Pedretti Serramenti sottolinea come questa realtà abbia sempre lavorato per coinvolgere giovani e sportivi, rafforzando il senso di appartenenza. La festa per il mezzo secolo di storia si avvicina e coinvolge molte famiglie della zona.

L'ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l'Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Luigi Cocchetti – Pedretti Serramenti. Rodolfo Pessina – Pessina Angelo. Gianangelo Cattaneo – Plastik. Umberto Poletto – PMG. Ezio Birolini – Prodeflon. Pinuccio Mauriello – Progetto Giardino – La Fercolor. Andrea Punzo – Punzo & Colombo. Miro Radici – Radici Sport – Sit-In Sport Impianti. Stefano Rondi – Rondi F.lli Trasporti. Pasquale Savoldi – Sa.Ma.Fer. Giovanni Sanga – Sacbo. Aldo Angeletti – Salf.