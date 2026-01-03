Nel solco della ' restanza' Troia celebra i suoi laureati
A Troia si è svolta con successo la prima edizione dello ‘Smart Graduation Day’, un evento che valorizza la tradizione della 'restanza'. In un auditorium pieno di pubblico, sono stati celebrati oltre trenta neolaureati nelle sessioni del 2024 e 2025. Questa iniziativa testimonia l’impegno della comunità locale nel promuovere la formazione e il radicamento nel territorio, sottolineando l’importanza di investire nel futuro dei giovani e nel patrimonio culturale della città.
