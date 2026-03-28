Due rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno affermato che la sosta, la qualità urbana e lo sviluppo economico sono aspetti collegati di una visione complessiva della città. Hanno criticato le polemiche sui parcheggi, sostenendo che tali temi non devono essere affrontati come problemi isolati, ma inseriti in un quadro più ampio di pianificazione e crescita urbana.

“Sosta, qualità urbana e sviluppo economico sono per la nostra Amministrazione comunale dentro una visione integrata di città e non temi isolati che si riducono a una polemica incalzante e talvolta pretestuosa come quella sui parcheggi”. A fare il punto sulla situazione del centro storico di Sanracangelo sono il sindaco, Filippo Sacchetti, e l'assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli, che in una nota stampa ricordano come questi temi siano “molto cari e su cui le nostre riflessioni sono costanti e appunto complessive, Francolini compreso. Come amministratori riteniamo utili gli scambi, le sollecitazioni e gli spunti reciproci, anche e soprattutto alla luce di opportunità da costruire insieme come gli hub urbani, che sono una risorsa vitale per il nostro centro commerciale naturale e le sue attività”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Sacchetti e Paganelli: “Sosta, qualità urbana e sviluppo economico sono dentro una visione integrata di città e non temi isolati”

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