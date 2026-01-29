Rigenerazione urbana a Chianciano Approvati gli indirizzi strategici | Visione di sviluppo sostenibile
Il Consiglio comunale di Chianciano Terme ha dato il via libera agli indirizzi strategici per rinnovare la città. Con questa approvazione, l’amministrazione punta a un progetto di sviluppo sostenibile, focalizzato sulla riqualificazione degli spazi e sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini. È ora di passare alla fase operativa, con i primi interventi già in cantiere.
Il Consiglio comunale di Chianciano Terme ha approvato a maggioranza gli indirizzi strategici per la rigenerazione urbana della città. Un atto di indirizzo che definisce il perimetro entro cui orientare le future scelte urbanistiche, le azioni dell’amministrazione comunale e il confronto con soggetti pubblici, privati e cittadini. Il degrado di alcune parti del tessuto urbano, la presenza di patrimonio edilizio dismesso, la qualità dello spazio pubblico e la frammentazione degli interventi realizzati negli anni, sono i temi al centro del dibattito politico e il voto ha sancito il percorso sviluppato in collaborazione con la Regione Toscana, che ha accompagnato il Comune in tutto l’iter. 🔗 Leggi su Lanazione.it
