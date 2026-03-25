Ancona 1600 sacche di plasma buttate | la rabbia dei donatori

A Ancona, nell’ospedale Le Torrette, si segnala la perdita di circa 1600 sacche di plasma, che sono state scartate perché non trattate entro i tempi stabiliti. La regione ha deciso di istituire una commissione di verifica per chiarire la vicenda. La notizia ha suscitato la reazione dei donatori, alcuni dei quali hanno espresso il loro scontento.

Nell’ospedale Le Torrette di Ancona sembra siano saltate buttate circa 1600 sacche di plasma, perché non trattate nei tempi previsti, la regione istituisce una commissione di verifica Scoppia il caso nelle Marche dopola notizia dello smaltimento di numerose sacche di plasma raccolte da donatori e poi risultate inutilizzabili.L’episodio, emerso nei giorni scorsi e avvenuto presso l’officina trasfusionale dell’ospedale di Torrette ad Ancona, ha sollevato un acceso dibattito politico e sanitario, oltre a forti reazioni tra cittadini e associazioni. Secondo le prime ricostruzioni,una grande quantità di plasma sarebbe stata gettata perché non lavorata entro i tempi previsti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ancona, 1600 sacche di plasma buttate: la rabbia dei donatori Articoli correlati Ancona, buttati 6 quintali di sangue dall'ospedale Torrette, 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzativeCaos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative. Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Tutto quello che riguarda Ancona 1600 sacche di plasma buttate la... Temi più discussi: Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di Torrette; Sacche di plasma, 300 gettate via. Manca il personale per lavorarle. La giunta: Commissione interna ma problema risolto. Le mail...; Plasma da donazioni sprecato, Calcinaro: Problema ingigantito; Torna a Falconara il corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani. Sacche di plasma, 300 gettate via. Manca il personale per lavorarle. La giunta: «Commissione interna ma problema risolto». Le mail dicono il contrarioANCONA Le Marche sono tra le regioni più generose in termini di donazioni del sangue. Un dato che stride con lo spreco di 300 sacche (circa 250 grammi l’una) di plasma andate ... corriereadriatico.it Scandalo del plasma ad Ancona: Gettate quasi 2mila saccheL’accusa: 6 quintali di siero sprecati per mancanza di personale, non sono stati lavorati entro 24 ore. L’assessore regionale Calcinaro: numeri gonfiati, è solo la raccolta di un giorno. Ma Acquaroli ... msn.com Vigor Senigallia-Ancona: sarà Giornata Rossoblù - facebook.com facebook È nato "Ancona 28". Il primo cocktail dedicato alla città Capitale della Cultura 2028 x.com