Papa Leone, 28 marzo nel Principato di Monaco. Primo Pontefice

Il 28 marzo prossimo, il Papa visiterà il Principato di Monaco, diventando il primo Pontefice a farlo. È stato pubblicato il programma ufficiale del suo viaggio apostolico, che include incontri e momenti ufficiali nella piccola città-stato. La visita rappresenta un evento storico, dato che nessun Papa precedente aveva mai messo piede nel Principato di Monaco.

Si svolgerà sabato 28 marzo il secondo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, con destinazione Principato di Monaco.

L'incontro con il principe Alberto II di Monaco e poi l'abbraccio con la comunità cattolica, quindi l'incontro con i giovani e i catecumeni e per concludere la messa.

