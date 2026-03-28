Russo PD Cascina | Referendum dato chiaro ora avanti con Betti frazione per frazione

Il risultato del referendum a Cascina è stato chiaro: in tutte le 37 sezioni del territorio comunale, il No ha prevalso. Russo, rappresentante del Partito Democratico locale, ha dichiarato che ora si procederà con l'installazione di Betti frazione per frazione. La consultazione ha coinvolto l'intero comune, senza eccezioni nelle diverse sezioni.

Il risultato del referendum a Cascina consegna un dato politico netto: il No ha prevalso in tutte le 37 sezioni del territorio comunale. I numeri complessivi parlano di 14.196 voti al No, pari al 60,81%, contro 9.147 voti al Sì, pari al 39,19%.“È un risultato chiaro, che va letto con attenzione – dichiara Giovanni Russo, segretario del PD Cascina – perché restituisce una fotografia precisa del nostro territorio e del clima politico della nostra comunità. È un dato che conferma la capacità del campo progressista di essere presente e credibile”. Per il Partito Democratico di Cascina, il voto rappresenta anche un passaggio politico importante in vista delle prossime amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: termina la prima frazione, neroazzurri avanti con il gol di Scamacca Leggi anche: LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: inizia la seconda frazione, neroazzurri avanti con il gol di Scamacca Approfondimenti e contenuti su Russo PD Cascina Referendum dato chiaro... Argomenti discussi: Dal referendum dato chiaro, avanti con Betti per Cascina. A Torino Pd e M5S rivali a Palazzo civico ma nei quartieri già promessi sposi. Resta il nodo Lo RussoDopo il referendum, nuove aperture al campo largo. Il pentastellato Alberto Unia: «È innegabile che il mondo è cambiato dopo queste elezioni. Alcune riflessioni si possono fare» ... torino.corriere.it Altro che destra, la sfida di Lo Russo ora è unire il «No»Il sindaco di Torino: «Il dato che più mi rende orgoglioso è la grande partecipazione al referendum. Segno di una città attenta e responsabile» ... torino.corriere.it