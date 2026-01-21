Segui la diretta di Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026. Al momento, l’Atalanta è in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Scamacca, con la partita alla ripresa della seconda frazione. L’Athletic mantiene il possesso palla, ma fatica a creare opportunità, grazie alla solidità difensiva dei nerazzurri. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e seguire l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Possesso dell’Athletic, che non riesce a trovare spazi grazie alla buona prestazione, finora, della difesa neroazzurra. 49? Fallo di Vivian su Zalewski, punizione dal limite esterno dell’area per l’Atalanta. 46? All’inizio della ripresa c’è stata la prima sostituzione per Valverde, con Sancet dentro al posto di Boiro. 46? Riprende la sfida! 22.02 Vedremo se Valverde opterà per dei cambi offensivi, visto l’assetto molto difensivo nella prima parte di gara. Sancet e Ruiz de Galarreta sono i due primi indiziati nel caso di sostituzioni. 21.59 L’unico ammonito della sfida è il difensore centrale della squadra basca, Daniel Vivian. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: inizia la seconda frazione, neroazzurri avanti con il gol di Scamacca

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: termina la prima frazione, neroazzurri avanti con il gol di ScamaccaSegui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026.

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: la Dea passa avanti con il gol di ScamaccaSegui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions League; Atalanta-Athletic Bilbao: orario e dove vederla in tv e streaming; LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascino.

Atalanta-Athletic Bilbao, il risultato in diretta LIVEL'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto ... sport.sky.it

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 0-0 Champions 2025/2026: Zalewski pericolo sulla fasciaChampions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Athletic Bilbao: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

#Atalanta 1-1 #Athletic : Guruzeta #AtalantaAthletic #Calcio #UCL x.com

Champions League, dopo i primi 45' Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 e Juventus -Benfica 0-0: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com facebook