LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | termina la prima frazione neroazzurri avanti con il gol di Scamacca

Segui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026. Al termine della prima frazione, gli atalantini sono in vantaggio grazie a un gol di Scamacca, che ha sfruttato un cross di Zalewski per superare il portiere avversario. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match cliccando sul link per le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Dopo un primo quarto d’ora molto equilibrato, l’Atalanta ha trovato il gol con Scamacca, che ha battuto Simon con un colpo di testa sul cross di Zalewski. Dopo essere passata in vantaggio la squadra di Palladino ha tenuto in mano la partita, senza concedere azioni pericolose all’Athletic e sfiorando il doppio vantaggio, prima con Bernasconi e poi con il palo di De Ketelaere. 45? +1? Termina il primo tempo. Avanti l’Atalanta dopo i primi quarantacinque minuti. 45? Un minuto di recupero. 43? PALO PER DE KETELAERE! Punizione dalla trequarti battuta da Zelewski, sul cross si avventa il belga che con Simon battuto manda la palla sul palo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao 1-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: la Dea passa avanti con il gol di ScamaccaSegui la diretta della partita Atalanta-Athletic Bilbao, valida per la Champions League 2026.

LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: neroazzurri a caccia di una vittoria importante in chiave qualificazione direttaBenvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026.

