Inondazioni in Mozambico e Sudafrica | decine di morti in poche ore e strade spazzate via dalla pioggia

Le recenti intense piogge hanno provocato gravi inondazioni in Mozambico e Sudafrica, causando numerosi decessi e danni diffusi alle infrastrutture, tra cui la chiusura temporanea del Parco Nazionale Kruger. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a rappresentare una minaccia per le popolazioni locali e l’ambiente, evidenziando la vulnerabilità delle aree colpite di fronte a eventi climatici estremi.

Violente inondazioni colpiscono Mozambico e Sudafrica. Chiuso anche il Parco Nazionale Kruger, mentre sale il bilancio delle vittime. Allarme per la qualità dell'aria interna: inondazioni in Africa meridionale; Piogge torrenziali nell'Africa meridionale: centinaia di vittime in Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe. Le inondazioni uccidono più di 100 persone in tutta l'Africa meridionale mentre le piogge si intensificano - Pubblicato il 17 gennaio 202617 gennaio 2026

Inondazioni in Sudafrica: chiuso il Parco Nazionale Kruger, decine di vittime - Le zone colpite dal maltempo stanno affrontando inondazioni senza precedenti e anche il Parco Nazionale ... tg.la7.it

Nel Africa del sud decine di persone sono morte in queste settimane a causa di grosse alluvioni - Nelle ultime settimane nel sud dell’Africa le forti piogge hanno provocato pesanti alluvioni che hanno colpito soprattutto il Mozambico, il Sudafrica e lo Zimbabwe. ilpost.it

Piogge torrenziali e inondazioni in Mozambico: sospesa la navigazione nel Canale - facebook.com facebook

