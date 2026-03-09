Kenya turisti evacuati in elicottero dalla riserva naturale Masai Mara a causa delle inondazioni

Turisti e personale sono stati evacuati in elicottero dalla riserva naturale Masai Mara, nel sud-ovest del Kenya, a causa delle intense inondazioni che hanno colpito la regione. Le operazioni di salvataggio sono state avviate per mettere in salvo le persone presenti nella zona. La riserva si trova in una zona soggetta a quello che sono stati descritti come eventi atmosferici estremi.