Kenya turisti evacuati in elicottero dalla riserva naturale Masai Mara a causa delle inondazioni
Turisti e personale sono stati evacuati in elicottero dalla riserva naturale Masai Mara, nel sud-ovest del Kenya, a causa delle intense inondazioni che hanno colpito la regione. Le operazioni di salvataggio sono state avviate per mettere in salvo le persone presenti nella zona. La riserva si trova in una zona soggetta a quello che sono stati descritti come eventi atmosferici estremi.
Turisti e personale sono stati evacuati in elicottero da una riserva nazionale Masai Mara, nel sud-ovest del Kenya, a seguito delle gravi inondazioni che hanno colpito il Paese. Almeno 25 persone sono morte nella capitale Nairobi e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare con il proseguire delle operazioni di ricerca e soccorso. Il Kenya è colpito da forti piogge dalla fine di febbraio.
