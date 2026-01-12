Napoli De Bruyne sul suo recupero fisico | Sta andando molto bene Spero di poter iniziare a correre presto

Kevin De Bruyne ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche, affermando che il recupero procede bene e spera di riprendere a correre presto. Il centrocampista del Napoli, protagonista al Gran Gala della Scarpa d’oro belga, continua il percorso di riabilitazione dopo l'infortunio. Restano quindi positive le notizie sul suo stato di salute, in attesa di ulteriori sviluppi e di un ritorno in campo.

Kevin De Bruyne torna a parlare. Il centrocampista del Napoli, nella serata di domenica, è stato tra i protagonisti del Gran Gala della Scarpa d'oro belga. L'ex Manchester City, che sta effettuando la riabilitazione in patria presso il Move to Cure di Anversa in attesa di rientrare a Napoli, ha.

Senza Anguissa, De Bruyne, Neres, Gilmour, (il miglior) Buongiorno il Napoli va sotto due volte e due volte si rialza. Orgogliosa di questi uagliuni stasera a Milano x.com

La Napoli bene. . Cessione Kevin De Bruyne - facebook.com facebook

