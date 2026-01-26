Pattinaggio sul ghiaccio | quando iniziare come e quali sono i benefici paragonabili al running!

Il pattinaggio sul ghiaccio è un’attività accessibile a tutte le età, che può essere praticata sia come passatempo che come esercizio fisico. Iniziare in modo corretto permette di godere dei benefici di questa disciplina, paragonabili a quelli del running, come miglioramento della salute cardiovascolare e rafforzamento muscolare. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su quando, come e perché praticarlo, dai bambini agli adulti.

Volteggi, salti, piroette, coreografie impeccabili, abiti scintillanti: guardandolo è quasi impossibile non innamorarsene e farsi stuzzicare dalla voglia di provare, per gioco ma anche immaginandosi in futuro al posto delle atlete e degli atleti che in questi giorni si contendono una medaglia. A rimanerne stregate sono soprattutto le bambine (e i bambini seppur ancora con numeri minori), alle quali questo sport è ampiamente consigliato perché supporta egregiamente la crescita. Come spiega Nicoletta Dellerma dottoressa di Ricerca in Scienze Motorie e Sportive e consulente di forza e preparazione fisica per il pattinaggio su ghiaccio «questa disciplina fa lavorare tutto il corpo in modo piuttosto uniforme e sviluppa forza, resistenza, flessibilità ma anche senso del ritmo, coordinazione ed elasticità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

