Topi d' appartamento rubano mille soldatini di piombo da 100mila euro | si sospetta il furto su commissione

Nella notte tra domenica e lunedì, un collezionista della provincia di Teramo ha subito un furto insolito. Dei topi d'appartamento sono entrati in casa e hanno portato via mille soldatini di piombo, valutati circa 100 mila euro. La polizia sta indagando e si sospetta che il colpo sia stato su commissione. Nessuno ha visto nulla, ma gli investigatori stanno cercando di capire chi possa essere dietro a questo furto singolare.

Singolare furto quello subito nella notte fra domenica 1 e lunedì 2 febbraio da un collezionista della provincia di Teramo. I ladri si sono introdotti in casa sua e hanno portato via mille soldatini di piombo, del valore complessivo di circa 100mila euro. La vicenda è stata ricostruita.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Teramo Collezionista Giugliano, addormentano le vittime e rubano in casa: è ancora allarme topi d’appartamento in centro A Giugliano, nel centro cittadino, si segnala un ulteriore episodio di furto in appartamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Aniello Palumbo. Raid in un appartamento, svuotata cassaforte: bottino da 100mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Teramo Collezionista Argomenti discussi: Qualiano Via Palumbo l’asfalto cede dopo le piogge | riapre una buca già rattoppata. Ladri scatenati, rubata anche una pistolaLadri scatenati, rubata anche una pistola Topi d'appartamento in azione dal litorale all'entroterra. Alle ricerche dei malviventi ha preso parte anche il sindaco di Rocca San Giovanni. Chiesto ... rainews.it I topi d’appartamento agiscono con estrema spavalderia, entrando nelle abitazioni anche in presenza dei proprietari, alimentando paura e rabbia tra i residenti. - facebook.com facebook A Termoli colpi in appartamento e furti d'auto. Il racconto dei cittadini #IoSeguoTgr @TgrRai x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.