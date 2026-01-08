Nella bicicletta di mio figlio Carlos c’era il sedile che si alzava Lì sotto avevo nascosto 100mila euro | Fabrizio Corona lo rivela nella docu-serie Netflix
È stato diffuso da Netflix il trailer ufficiale della docs-serie “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, in cinque episodi disponibile dal 9 gennaio. “Io ho un ‘idea del mondo in cui non esiste il bene. Non credo a nulla”, sono le prime frasi che il protagonista della serie dice dritto in telecamera. E ancora: “Ero un uomo di grandissimo potere, perché avevo in mano le vite di tutti”. Sono tante le interviste di uomini e donne che hanno vissuto con Corona o hanno osservato attentamente le sue mosse negli anni. La madre sentenzia: “Riesce a impadronirsi della mente degli altri”. L’ex moglie Nina Moric, madre del primo figlio dell’ex re dei paparazzi Carlos, ha dichiarato: “Per lui essere un bravo padre significa monetizzare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Sono al limite. Nostro figlio Carlos soffre di difficoltà piscologiche, Fabrizio Corona si dichiara nullatenente e non se ne occupa. Tutte le spese ricadono su di me ... - Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori”. ilfattoquotidiano.it
