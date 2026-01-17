Tentano di derubare un anziano al centro commerciale arrestate due donne

Due donne bulgare di 44 e 32 anni sono state arrestate al centro commerciale, accusate di aver tentato di derubare un anziano. Le investigazioni hanno portato all'identificazione delle responsabili, che sono state fermate per furto aggravato in concorso. L'operazione si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei reati ai danni di persone vulnerabili.

Sono finite in arresto due cittadine bulgare di 44 e 32 anni per il reato di furto aggravato in concorso. L'episodio si è svolto presso un centro commerciale cittadino: qui la polizia di Stato è intervenuta su chiamata del personale della vigilanza privata, che aveva sorpreso all'interno di uno.

