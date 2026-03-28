Rovigo donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto

A Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, sono stati trovati i corpi di una donna e di un bambino di un anno in un laghetto artificiale. I corpi sono stati scoperti questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno conducendo le indagini.

I due cadaveri trovati in uno specchio d'acqua artificiale a Castelguglielmo. In arrivo di sommozzatori per effettuare ulteriori ricerche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rovigo, donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto Articoli correlati Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificialeUna donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Tutti gli aggiornamenti su Rovigo donna e bambino di un anno... Temi più discussi: Sviene per il monossido, il figlio di 4 anni parla con il Suem e la salva: La mamma è distesa a terra; Bambino di 4 anni salva la mamma dal malore al telefono con il 118. La donna era svenuta per il monossido; Bimbo di 4 anni salva la mamma svenuta per il monossido a Rovigo, chiama i sanitari e li aiuta al telefono; Fuga di monossido, bimbo al telefono col 118 aiuta a salvare la madre. Donna e bambino trovati morti nel laghetto: in corso il recupero dei corpi. Indagini a tutto campoCASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino sono stati trovati morti nel laghetto di via Perarolo. Sono in ... ilgazzettino.it Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto artificialeI cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già ... tg24.sky.it Presa la banda dei supermercati, corsa folle iniziata da Rovigo Tentano il colpo all'Aldi, scappano fino a Lido degli Scacchi ma la Polizia li incastra #Rovigo #Polizia #Cronaca #Aldi #Sicurezza #Polesine24 #StopLadri #Arresto #ro - facebook.com facebook Auto finisce nel Canal Bianco ad Adria, giovane alla guida illesa. Vigili del fuoco e sommozzatori recuperano il veicolo. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Inevidenza x.com