roma tutti in piazza arriva la marea contro re e regine

A Roma si sono svolte manifestazioni di massa in piazza, con un movimento che ha coinvolto numerose persone. La vittoria in un recente referendum ha segnato un punto importante, frutto di un lungo percorso di organizzazione e partecipazione. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini provenienti da diversi background, riuniti per esprimere le proprie opinioni e rivendicazioni.

No kings Dalle manifestazioni proPal alle reti mutualistiche dell’epoca Covid, il movimento ha preso slancio pure dal No al referendum No kings Dalle manifestazioni proPal alle reti mutualistiche dell’epoca Covid, il movimento ha preso slancio pure dal No al referendum Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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